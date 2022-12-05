ماذا يحدث في سوق الذهب؟.. ارتفاع جديد في ختام تعاملات الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا نتيجة التقلبات والمضاربات في البورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي

أسعار الذهب الآن



وسجلت عيار ١٨ ١٥٨٦ جنيها

وسجل عيار ٢١ ١٨٥٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ ٢١١٤ جنيها

وسجل سعر الجنيه ذهب ١٤٨٠٠ جنيه



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، وسجل سعر الذهب العالمي

١٧٨٨ دولار للأونصة.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة فيروس كورونا وبعدها التضخم .