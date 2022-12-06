الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب والرياضة» تعقد اجتماعًا لتكثيف المشروعات والبرامج بمراكز شباب مصر

جريدة الدستور

عقد مسؤولو مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا، لتكثيف لمشروعات والبرامج على مستوى مراكز الشباب مختلف محافظات الجمهورية، وجذب النشء والشباب والأسرة لممارسة الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، والتي تُعد المتنفس الحقيقي للأسرة المصرية.

تناول الاجتماع توفير كل المتطلبات اللازمة ليتسنى لأعضاء مراكز الشباب ممارسة جميع الأنشطة بالمراكز، وبحث تنفيذ عدد من الأنشطة واللقاءات داخل مراكز الشباب، العمل على بناء منظومة متنوعة للأنشطة والمسابقات التي تعمل على بناء الوعي والإدراك لدى النشء والشباب

كما عُقد اجتماعًا مع أحمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، بهدف مزيد من التعاون مع الاتحاد لتنفيذ دوري الألعاب الترفيهية بمراكز شباب محافظة الشرقية، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، ثم البدء في تنفيذ الدوري كمرحلة أولي بمحافظات الصعيد.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارات المركزية بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والعمل على إشراك أكبر عدد من شباب ونشء فى تلك البرامج.

وفي هذا السياق ذاته، أكد صبحي أن الوزارة حريصة على تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية والشبابية، وإحداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لأبنائنا من شباب المراكز الشبابية، حيث أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة.

حضر الاجتماع، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد القوصي معاون الوزير، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، محمد نوار المشرف على برنامج محاكي التراث للشباب، ولفيف من السادة المعنيين.

 

الشباب مراكز الشباب والشباب والأسرة الإجتماع أحمد البكري

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