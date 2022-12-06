الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: أوكرانيا هى من تتخذ القرار بشأن الحرب بناء على قدراتها

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مدى حدود التزام الإدارة الأمريكية في دعم كييف لصد القوات الروسية، يعود للأوكرانيين.

وقال بلينكن، في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال": "إنه بشكل أساسي عليهم اتخاذ القرارات، والتأكد من أنهم يتخذون قرارات مستنيرة بناءً على ماهية قدراتهم، وما يمكن أن تكون عليه لتحقيق أهدافهم. لكن الأمر يعود في الأساس إلى الأوكرانيين. نحن ملتزمون بدعمهم وليس فقط نحن".

وأضاف بلينكن: "عدت للتو من اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في رومانيا، وانعقدت على هامشها اجتماعات مجموعة السبع. الرئيس جو بايدن كانت لديه بالطبع الكثير من الاجتماعات. ويمكنني أن أقول إن الالتزام تجاه أوكرانيا بمساعدتها في الدفاع عن نفسها وعلى التعامل مع العدوان الروسي والمساعدة على استعادة الأراضي التي انتزعتها روسيا منها وتقديم الدعم على أساس إنساني ودعمها اقتصاديًا. هذا التزام قوي من أوروبا ومن دول خارج أوروبا أيضًا"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

بلينكن: بوتين يريد محو أوكرانيا من الخريطة العالمية

وكان بلينكن قال، في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أراد محو أوكرانيا من الخريطة العالمية، ومحو الهوية الأوكرانية، لكنه فشل في ذلك".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استعادت الكثير من الأراضي التي كانت روسيا قد سيطرت عليها، معتبرًا أن الرئيس الروسي يعمل حاليًا على تحويل "الشتاء" إلى "سلاح"؛ من خلال قطع إمدادات الكهرباء، وإمدادات التدفئة عن أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأكد أنه يتم الدفع بقوة لدعم أوكرانيا من خلال التأكد من أن الأوكرانيين يحصلون على ما يحتاجون من صواريخ دفاعية وإمدادات البنية التحتية في مجال الطاقة.

تصعيد جديد لوتيرة القتال

وتصاعدت وتيرة القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف كلا الطرفين استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف الطرف الآخر، وأعلنت موسكو، أمس الإثنين، عن صد هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات وسط البلاد وجنوبها، وهو ما أكدته كييف متحدثة عن تدمير طائرتين في قاعدتين عسكريتين بالعمق الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني على مطارين عسكريين وسط وجنوب البلاد، باستخدام مسيّرات سوفياتية الصنع.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، بمقتل 3 عسكريين روس وإصابة 4 آخرين، وتضرر طائرتين جراء سقوط حطام المسيرات.

أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الدعم الأمريكي القرار الأوكراني قرار الحرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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