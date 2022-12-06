الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو مجلس الأمناء: لا إقصاء لأحد من الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عدم إقصاء أي أحد من المشاركة في الحوار، مشيرا إلى دعوة جميع أطياف المجتمع وفق ضوابط محددة.

وأضاف عبدالقوي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه لا يمكن أن يحضر 104 ملايين مواطن مصري الحوار الوطني، لأننا نعمل بشكل مؤسسي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال كل مَن قدّم مقترحًا سواء مشروع قانون أو مقترحًا برؤية معينة يحضر لعرض مقترحه.

وأشار إلى حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عناصر الخبرة في الحوار الوطني.

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