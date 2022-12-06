الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: التوقيع على اتفاقيات مع روسيا لن يوقف القتال

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن التوقيع على أية وثائق واتفاقيات مع روسيا مهما كانت لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية.

وأضاف "زيلينسكي"، فى كلمة له عبر الفيديو تناقلتها وسائل الإعلام، أن موسكو ستنتهك لاحقًا في المحصلة كل الوعود التي قدمتها، وذكر بمذكرة بودابست، التي منحت ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التخلي عن الأسلحة النووية، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن روسيا تواصل قصف منشآت البنية التحتية في أوكرانيا، مضيفًا: "لا فائدة من التوقيع على شيء ما أو الاتفاق معهم لأنهم سيقومون لاحقًا بانتهاكه حتمًا، ولن يكون هناك أي سلام، تسليم روسيا أي شيء من عناصر أمن الآخرين يعني اندلاع نزاع جديد".

وأكد الرئيس الأوكرانى أن تحقيق السلام يتطلب تفكيك القدرات القتالية الروسية وتحرير جميع الأراضي الأوكرانية ومحاكمة الذين بدأوا هذا النزاع.

روسيا تستهدف أوكرانيا بموجة من الصواريخ لتعطيل محطات الطاقة

واستهدفت موجة جديدة من الصواريخ الروسية، أوكرانيا، الإثنين، في أحدث هجوم لتعطيل الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف الضغط على بنيتها التحتية الحيوية المحاصرة مع انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت الهجمات بعد أن رفضت موسكو سقف سعر فرضه الغرب على صادراتها النفطية، محذرة من أن هذه الخطوة لن تعطل حملتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيس منطقة زابوريجيا بوسط البلاد، أولكسندر ستاروخ، إن الصواريخ الروسية خلفت قتيلين، وأعلن مسئولون في مناطق في الشرق والجنوب عن تعطل خدمات المياه والكهرباء والتدفئة.

وقالت الشركة الوطنية للكهرباء "أوكرنرجو"، في بيان: "هناك بالفعل ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة، وبالتالي انقطاعات طارئة للكهرباء".

الرئيس الأوكراني روسيا الأعمال القتالية موسكو أوكرانيا منشآت البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ البضائع تسير بشكل طبيعي مع الأمطار

نتائج زيارة القوى العاملة لمصنع أسمنت المصريين بسوهاج

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة

الرئيس الأوكرانى: التوقيع على اتفاقيات مع روسيا لن يوقف القتال

«التصديري للصناعات الكيماوية» ينظم ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة للقطاع بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات