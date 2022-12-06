الرئيس الأوكرانى: التوقيع على اتفاقيات مع روسيا لن يوقف القتال

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن التوقيع على أية وثائق واتفاقيات مع روسيا مهما كانت لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية.

وأضاف "زيلينسكي"، فى كلمة له عبر الفيديو تناقلتها وسائل الإعلام، أن موسكو ستنتهك لاحقًا في المحصلة كل الوعود التي قدمتها، وذكر بمذكرة بودابست، التي منحت ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التخلي عن الأسلحة النووية، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن روسيا تواصل قصف منشآت البنية التحتية في أوكرانيا، مضيفًا: "لا فائدة من التوقيع على شيء ما أو الاتفاق معهم لأنهم سيقومون لاحقًا بانتهاكه حتمًا، ولن يكون هناك أي سلام، تسليم روسيا أي شيء من عناصر أمن الآخرين يعني اندلاع نزاع جديد".

وأكد الرئيس الأوكرانى أن تحقيق السلام يتطلب تفكيك القدرات القتالية الروسية وتحرير جميع الأراضي الأوكرانية ومحاكمة الذين بدأوا هذا النزاع.

روسيا تستهدف أوكرانيا بموجة من الصواريخ لتعطيل محطات الطاقة

واستهدفت موجة جديدة من الصواريخ الروسية، أوكرانيا، الإثنين، في أحدث هجوم لتعطيل الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف الضغط على بنيتها التحتية الحيوية المحاصرة مع انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت الهجمات بعد أن رفضت موسكو سقف سعر فرضه الغرب على صادراتها النفطية، محذرة من أن هذه الخطوة لن تعطل حملتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيس منطقة زابوريجيا بوسط البلاد، أولكسندر ستاروخ، إن الصواريخ الروسية خلفت قتيلين، وأعلن مسئولون في مناطق في الشرق والجنوب عن تعطل خدمات المياه والكهرباء والتدفئة.

وقالت الشركة الوطنية للكهرباء "أوكرنرجو"، في بيان: "هناك بالفعل ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة، وبالتالي انقطاعات طارئة للكهرباء".