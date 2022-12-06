جثمان الأنبا داود يصل كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل (بث مباشر)

وصل منذ قليل جثمان الأنبا داود، أسقف المنصورة، إلى كاتدرائية القديسة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة، وذلك لبدء صلوات القداس الإلهي بحضور جثمانه.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1mztPHuuQivLOMq8BBxaR_y4ctEWNb9RTLu6sBH7CboHG3UYNJW6vtzgE&v=R5Mri3ZNCcc&feature=youtu.be

ويترأس صلوات القداس الإلهي لفيف من كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة والإيبارشية.

الأنبا داود

ومن جهته نعى الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الاساس بنقادة ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا داود، أسقف المنصورة الذى انتقل الى فردوس النعيم صباح اليوم بعد صرع طويل مع المرض.

وأضاف الأنبا بيمن في بيانًا له: راجيا لنيافته نياحا فى احضان القديسين ولشعب ايبارشية المنصورة وكل محبيه وعارفى فضله خاصة وللكنيسه عامة عزاءا سمائيا بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني وكل أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن جهته نعى الأنبا اولوجيوس اسقف ورئيس دير الانبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، رحيل الأنبا داود أسقف المنصورة.

وقال الأنبا أولوجيوس، في بيان له: عزاءنا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وعزاءنا لمجمع الآباء كهنة الإيبارشية وللأسرة المُباركة ولكل أبنائه وأحبائه في داخل مصر وخارجها، طالبين لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة، وأن يشفع فينا أمام عرش النعمة

وكان قد رحل في ساعات مبكرة اليوم نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع طويل مع المرض.

من هو الأنبا داود؟

ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبه.

التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس

عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير

ثم وكيلاً للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

سيم الأنبا داود اسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

اشترك في رشم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة كنيسة إريتريا الشقيقة: أبونا يعقوب - أبونا كيرلس.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة شئون الإيبارشيات - لجنة العلاقات الكنسية (المقرر) - لجنة الرعاية والخدمة.

هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وهو مقرر لجنة (رعاية المغتربين) الفرعية بالمجمع المقدس