ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ البضائع تسير بشكل طبيعي مع الأمطار

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

وكانت مدينة الإسكندرية تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لأمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ وتلقي أي بلاغات لضمان سرعة الانتقال لكسح وإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار وتحقيق سيولة الحركة.

ميناء الإسكندرية

يحتل ميناء الإسكندرية البحري موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية ، حيث يتم تداول حوالي 60٪ من تجارة مصر الخارجية. تقع الإسكندرية على الطرف الغربي للنيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط.

الإسكندرية هي ثاني أهم مدينة في جمهورية مصر العربية ومينائها الرئيسي. لديها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد. يوجد في الإسكندرية ميناءان (الميناء الشرقي) بين شبه الجزيرة ، ولا يستخدم الميناء الشرقي الضحل في الملاحة.

تقع الإسكندرية على الطرف الغربي للنيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط. الإسكندرية هي ثاني أهم مدينة في جمهورية مصر العربية وميناءها الرئيسي. .لديها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد. يوجد في الإسكندرية ميناءان (الميناء الشرقي) بين شبه الجزيرة ، ولا يستخدم الميناء الشرقي الضحل في الملاحة وتقع الإسكندرية عند الطرف الغربي لدلتا نهر النيل بين البحر الابيض المتوسط وبحيرة مريوط وتعد من حيث اهميتها ثاني مدينة في جمهورية مصر العربية والميناء الرئيسي لها وتمر بها اكثر من ثلاث ارباع التجارة الخارجية للبلاد ويوجد بالاسكندرية مينائان إحداهما يقع جهة الشرق والاخر جهة الغرب ويعرف الاول بالميناء الشرقي والثاني بالميناء الغربي يفصل بينهم شبة جزيرة علي هيئة حرف T والميناء الشرقي ضحل لا يستخدم في الملاحة بينما يؤلف الميناء الغربي من الناحية الفعلية ما اصطلح علي تسميته بميناء الاسكندرية ويحد الميناء الخط الوهمي الموصول بين نهايتا حاجزي الامواج الخارجيين.