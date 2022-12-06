ندوة حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمركز ومدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة ندوة توعية تحت شعار "إعادة تدوير المخلفات الزراعية"، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الإدارة الزراعية برئاسة عبد الله الطنطاوي، وذلك بمقر قاعة الارشاد الزارعي، وبحضور كلا من عبد الطنطاوي مدير الإدارة الزراعية، وإشرف عبده رئيس قسم الإرشاد ووكيل الإدارة ، ووسام الزيات مسئول الندوات بالعلاقات العامة.

وأكد عبد الله الطنطاوي، مدير الإدارة الزراعة بكوم حمادة، أنه بعد حصاد ودراس المحاصيل النجيلية والبقولية، وكذلك بعد جني القطن وكسر القصب وجمع الخضر، يوجد مخلفات كثيرة تشمل السيقان والأوراق والأغلفة النباتية، كما تتخلف من تصنيع بعض المحاصيل مخلفات أخرى، وتتميز جميع هذه المخلفات بأنها مواد خشنة أو غليظة وذات حجم كبير، موضحًا أن هذه المتبقيات الزراعية النباتية والحيوانية هي منتجات ثانوية داخل منظومة الإنتاج الزراعي، ويجب تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو طاقة نظيفة أو تصنيعها، مما يساهم في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث، وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والاجتماعي بالريف المصري.

كما أكد مدير الإدارة الزراعية، أنه يمكن تقسيم المتبقيات الزراعية إلى المتبقيات النباتية، والمتبقيات الحيوانية، ومخلفات التصنيع الزراعي والغذائي، ومخلفات التصنيع الزراعي نباتية المصدر، ومخلفات التصنيع الزراعي حيوانية المصدر، مشيرًا إلى أنه من أنواع المخلفات الزراعية النباتية قش الأرز (Rice straw) والذي يتم استخدامه في عمل المكمورات للحصول على سماد عضوي صناعي، ويستخدم في إنتاج البيوجاز للحصول على سماد عضوي وطاقة، ويستخدم كعلف غير تقليدي للمواشي بإضافة اليوريا والحقن بالأمونيا، وإنبات بذور الشعير على قش الأرز واستخدامه كعلف أخضر وجاف للمواشي، ويستخدم في إنتاج عيش الغراب كغذاء للإنسان، ويستخدم في مزارع الدواجن كفرشة لأرضية المزرعة مع خلطة نشارة الخشب.

كما يمكن كبس القش وبيعه لمصانع الورق ومصانع الطوب، ويستخدم في صناعة الأعلاف المركزة للحيوانات وفي صناعة طوب البناء، ويستخدم قش الأرز في صناعة الأثاث والموبيليا، ويستخدام بالات قش الأرز في بناء المساكن.

ويستخدم حطب الذرة "Corn stalks or stover" كعلف للحيوانات سواء بدون إضافات أو بالإضافات، ويستخدم في عمل المكمورات لإنتاج سماد عضوي، ويستخدم في إنتاج البيوجاز للحصول على السماد العضوي والطاقة، ويستخدم في صناعة طوب البناء.

كما يستخدم حطب القطن "Cotton stalks"، ومصاص القصب في مجالات الاستفادة من المخلفات الزراعية، ومجالات زراعية، ومجالات صناعية، ومجالات الطاقة، والمجالات الزراعية، منها إنتاج الأسمدة العضوية "الكمبوست"، وهو سماد يصنع بصورة محسنة عن السماد البلدي، وهو ناتج من تخمر هوائي لمخلوط من المخلفات النباتية أو المخلفات الحيوانية أو هما معًا مع بعض الإضافات، مثل الأسمدة المعدنية واللقحات الميكروبية، وهو سماد ممتاز جدًا للأرض الزراعية.