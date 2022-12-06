حسن الرداد يكشف قصة مفاجأة زوجته إيمى سمير غانم بعرض فيلمه بالسعودية

تصدر الفنان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، محركات البحث قبل أيام خلال عرض فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، في السعودية ورد فعله عند مفاجأتها له بالحضور.

سافرت الرياض وهي المفروض تسافر مصر

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "أنا وإيمي كنا في دبي وحضرت العرض هناك وبعدها سافرت الرياض لوحدي وهي كان المفروض تسافر للقاهرة وسافرت لوحدي لأنني كنت هاسافر جدة وبعدها أوروبا".

وأضاف: "سافرت الرياض وعملت الافتتاح، وسافرت لجدة في نفس اليوم اللي هي هتسافر فيه مصر ووصلنا الأوتيل ومفيش وقت وكنت اتابعها بالتليفون وبكلمها قالتلي يا حسن خلاص سبني أنا مشغولة وخلاص وكلمت السواق وشكرته".

وتابع: "قبل ما أدخل القاعة في وسط الزحمة لقيت حد بينادي يا حسن ولابسة ماسك حجاب وعباية خضراء، وهي شخصية بتخاف من الزحمة والأسانسير ، وكانت مفاجأة حلوة فقلتلهم في القاعة أهو باين أنها مساندة منها بس هي كبسة، ولكن اتفاجئت وحبيت المفاجأة لأنها غير شخصية إيمي وكمان علشان الزحمة والدفع".

واختتم: “إيمي قررت السفر بالليل وجابت الفيزا والتذكرة في نفس اليوم بمساعدة ميساء مغربي”.