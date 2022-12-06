الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن الرداد يكشف قصة مفاجأة زوجته إيمى سمير غانم بعرض فيلمه بالسعودية

حسن الرداد
حسن الرداد

تصدر الفنان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، محركات البحث قبل أيام خلال عرض فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، في السعودية ورد فعله عند مفاجأتها له بالحضور.

 

سافرت الرياض وهي المفروض تسافر مصر

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "أنا وإيمي كنا في دبي وحضرت العرض هناك وبعدها سافرت الرياض لوحدي وهي كان المفروض تسافر للقاهرة وسافرت لوحدي لأنني كنت هاسافر جدة وبعدها أوروبا".

 

وأضاف: "سافرت الرياض وعملت الافتتاح، وسافرت لجدة في نفس اليوم اللي هي هتسافر فيه مصر ووصلنا الأوتيل ومفيش وقت وكنت اتابعها بالتليفون وبكلمها قالتلي يا حسن خلاص سبني أنا مشغولة وخلاص وكلمت السواق وشكرته".

 

وتابع: "قبل ما أدخل القاعة في وسط الزحمة لقيت حد بينادي يا حسن ولابسة ماسك حجاب وعباية خضراء، وهي شخصية بتخاف من الزحمة والأسانسير ، وكانت مفاجأة حلوة فقلتلهم في القاعة أهو باين أنها مساندة منها بس هي كبسة، ولكن اتفاجئت وحبيت المفاجأة لأنها غير شخصية إيمي وكمان علشان الزحمة والدفع".

 

واختتم: “إيمي قررت السفر بالليل وجابت الفيزا والتذكرة في نفس اليوم بمساعدة ميساء مغربي”.

حسن الرداد إيمي سمير غانم تحت تهديد السلاح السعودية مفاجأتها

مواد متعلقة

عن فيلم «تحت تهديد السلاح».. حسن الرداد: «أول مرة أقدم دور بهذا العمق»

حسن الرداد: فيلم تحت تهديد السلاح قصة حقيقية وسعدت جدًا بنجاحه

بحضور أبطاله.. إقامة العرض الخاص لـ «تحت تهديد السلاح» الليلة

إيرادات أول يوم عرض لفيلمي «تحت تهديد السلاح» و«هشتاج جوزني»

«أموت أنا» الأغنية الدعائية لفيلم «تحت تهديد السلاح» بصوت العسيلى «فيديو»

الخميس.. طرح «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد بدور العرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تونس تعلن إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 543 مهاجرا

جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم سيصوت ضد تبنى البرلمان قرار عزل الرئيس

أقوال المجنى عليهم فى اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائرى دار السلام

وفاء السيد: «حسن ومرقص» ترك بصمة كبيرة لدى الجمهور

استشارى قلب: الحزن يؤدى للوفاة

نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بفعاليات معرض «فوود أفريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟