الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حملة لتنظيف شاطئ المدينة الشبابية وبيت الشباب بالبحر الأحمر (صور)

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ،  حملة تنظيف ورفع المخلفات من شاطئ المدينة الشبابية وبيت الشباب والمنطقة المجاورة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، وبتجمع ١٢٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، ومن أجل تعزيز ونشر ثقافة التطوع ، ودعم جهود المتطوعين، وتعزيز دورهم الفعال في المجتمع لتحقيق أهداف تطويرية مستدامة. 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، والدكتور هشام عيسي مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والمهندس كريم المغازي مدير البرامج بجمعية تنمية وطن، والدكتور وليد إبراهيم مدير عام المدينة الشبابية بالغردقة، و ابتسام يسري مدير إدارة الإعلام والتثقيف البيئي.

وقالت دكتورة شيماء القصاص، منسق وأمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو الضلع الثالث للدولة، حيث يمثل  جهة أساسية فاعلة في التضامن والتنمية، فمجال المجتمع المدني بمصر هو مؤشر مهم وقوي يدل على انفتاح الدولة الديمقراطي. 

وأضافت "القصاص"، أن ذلك يأتي إيمانًا بدور الشباب في تشكيل المستقبل، وتم عقد ندوة مع الشباب عن إسهامات الدولة المصرية في استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون نيابة عن القارة الإفريقية، وأيضًا تم مناقشة توصيات المؤتمر وآلية وضع خطة عمل للتنفيذ بمشاركة الشباب سواعد الوطن.

وأعلنت "القصاص" عن خطة عمل التحالف ودمج الشباب والمبادرات الشبابية والكيانات الفاعلة في مجال البيئة، ودعت كافة المبادرات والكيانات الشبابية لتوحيد وتضافر الجهود ليكون شعارنا «فلنتضامن من أجل مستقبل كوكبنا». 

كما رحب اللواء أحمد مرزوق من أرض الدهب محافظة البحر الأحمر بالمشاركين، واستهل الحديث مع الشباب لثقل مهاراتهم ودمجهم في خطة التنمية بالمحافظة، وأيضًا قدم الترحيب والدعم للتعاون مع  كافة المبادرات الشبابية والكيانات والجمعيات والمؤسسات الفاعلة في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية.

القارة الإفريقية الكيانات الشبابية القوى المدنية المبادرات الشبابية اليوم العالمي للتطوع تحالف القوى المدنية من أجل المناخ محافظة البحر الأحمر

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وائل لطفي

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