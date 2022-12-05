أحمد موسى: منطقة محور المشير أبوذكرى توفر 10 آلاف فرصة عمل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري، موضحًا أن المحور قبل التطوير كان يضم 3 حارات«تعبانين»، وكان يطلق عليه محور الموت.

محور المشير أبو ذكري منطقة متكاملة

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن محور المشير أبوذكري، ليس مجرد طريق، وإنما منطقة متكاملة، تجارية وصناعية وترفيهية ومطاعم وجزر.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء شارك اليوم في جولة رئيس الجمهورية خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبوذكري، مشيرًا إلى أن أنه سيتم افتتاح محلات ومناطق ألعاب أطفال، قاعة احتفالات لمختلف المناسبات ومعارض للسيارات، ومطاعم معلقة لها سلالم كهربائية وتطل على بحيرات من الجانبين.

واستطرد أن هذه المنطقة توفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن البلد تنشئ مجتمعا عمرانيا إضافيا وتمثل نقلة كبيرة مختلفة، يوجد بها تقديم خدمات على أعلى مستوى.