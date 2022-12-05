الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 15 إصابة فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

جريدة الدستور

كشفت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، عن استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية وبيت لحم، ووجود اختناقات في مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم.

وقالت السلامين، في مداخلة للقاهرة الإخبارية، إن 15 مواطنا أصيبوا باختناقات في مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم، جراء استخدام الاحتلال للقنابل المسيلة للدموع.

ولفتت، إلى أن بيت لحم تشهد حداد وإضراب تام، مع استمرار المواجهات واجهات في منطقة الخضر.

 

 

بيت لحم اختناقات مواجهات الاحتلال فلسطين الضفة الغربية

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