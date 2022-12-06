هل يشهد العالم أعنف إنفلونزا منذ 10 سنوات؟.. محمد تاج الدين يجيب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهرية للشئون الصحية، أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر منخفضة كثيرًا خلال الفترة الأخيرة؛ إلا أنه حذر من أن الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض.

الفيروسات التنفسية تنشط في فصل الشتاء خاص كورونا والإنفلونزا

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، مع الاعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر قناة "EtC" إن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية، خصوصاً الإنفلونزا وكورونا، مشيرًا إلى أن توفير جميع العلاجات والفحوص والتحاليل عبر مستشفيات الصدر، وكذلك توافر لقاحات الإنفلونزا وكورونا بمراكزها المختلفة لمن يرغب.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات التنفسية كثيرة جداً ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية.

ونصح عند اختلاط الأمر بإجراء الشخص المصاب فحص "بي سي آر" لمعرفة نوع الإصابة لديه، مشددًا على أننا لا نزال بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على أهمية اللقاحات في فصل الشتاء لأنها توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات.

وأكد أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لكورونا متوفرة في المستشفيات، وأن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان، ويجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالتدفئة الجيدة لتجنب الإصابة بالأمراض، مطالبا أولياء الأمور بضرورة حصول الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة على لقاح كورونا، بواقع جرعتين منتظمتين لحمايتهم من عدوى الجائحة أو الدخول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.