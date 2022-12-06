أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

نستعرض أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 داخل الأسواق الشعبية للمستهلكين والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في الآونة الأخيرة عقب توفير الأعلاف الحيوانية لكافة مزارع الإنتاج، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

ويمكن لربات البيوت وضع ميزانية مشتريات شهرية لكافة أنواع الطيور ولقائمة أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 والتي يرصد موقع الدستور من داخل الأسواق الشعبية للمستهلكين وهي كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى نحو 58 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء إلى نحو 41 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 46 جنيهًا.

وصل سعر جوز الحمام إلى نحو 79 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ العتاقي إلى نحو 51 جنيهًا.

وصل سعر فرد الفراخ الحشو إلى نحو 67 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأرانب إلى نحو 75 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البط البلدي إلى نحو 70 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الديك الرومي إلى 75 جنيهًا.

وصل سعر البانية إلى نحو 95 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى نحو 91 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص إلى نحو 48 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأوراك إلى نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدبوس إلى نحو 60 جنيهًا.

وصل سعر الهياكل العظمية إلى نحو 30 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأجنحة إلى نحو 44 جنيهًا.

وتأتي الأسعار السابقة في الأسواق المصرية للمستهلكين، حيث تمت إضافة تكلفة النقل والإنتاج على الأسعار داخل المزارع بقيمة جنيهين أو ثلاثة جنيهات عن تلك الأسعار، وذلك وفقا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتسعى الحكومة المصرية لدعم صناعة الثروة الداجنة في مصر وتوفير كافة مقاومات النجاح، وذلك عقب الاكتفاء الذاتي وتوفير السلع للمواطنين في كافة أسعار الجمهورية، وفتح أسواق جديدة في الخارج، خاصة في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت، بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وتحرص الدولة على تطبيق نظام بيطري آمنة للتأكد من خلو الطيور من الإنفلونزا والأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الداجنة في مصر.

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