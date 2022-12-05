الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

المغرب
المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير المغربية بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لحضور مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تجمع بين المنتخبين غدًا الثلاثاء 6 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية، في مدينة الريان القطرية.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا 

تنطلق مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 غدا الثلاثاء 6 من ديسمبر في تمام الخامسة مساءً وذلك بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت الرباط،  السادسة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.


ونجح المنتخب المغربي في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وحيد.

 

في المقابل نجح المنتخب الإسباني في عبور دور المجموعات وصيفا للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا ومثله تعادل وكذلك هزيمة واحدة فقط.
 

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موعد مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ 16 لكأس العالم 2022 والتشكيل المتوقع

تشكيل المغرب المتوقع في مباراة إسبانيا في كأس العالم 2022

من المتوقع أن يخوض أسود الأطلس مباراتهم ضد المنتخب الإسباني بالتشكيل التالي:-

• حراسة المرمى: اللاعب ياسين بونو.

• خط الدفاع: اللاعب أشرف حكيمي، اللاعب نايف أكرد، اللاعب رومان سايس، اللاعب نصير مزراوي.

• خط الوسط: اللاعب سفيان أمرابط، اللاعب عزالدين أوناحي، اللاعب سليم أملاح.

• خط الهجوم: اللاعب حكيم زياش، اللاعب يوسف النصيري، اللاعب سفيان بوفال.

تشكيل إسبانيا المتوقع بمباراة المغرب في كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يخوص المنتخب الإسباني مباراته ضد نظيره المغربي بالتشكيل التالي:- 

• حراسة المرمى: اللاعب أوناي سيمون.

• خط الدفاع: اللاعب داني كارباخال، اللاعب رودري، باو توريس، اللاعب جوردي ألبا.

• خط الوسط: اللاعب سيرجيو بوسكيتس، اللاعب جافي، اللاعب بيدري.

• خط الهجوم: اللاعب ماركو أسينسيو، فيران توريس، اللاعب ألفارو موراتا

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