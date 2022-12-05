الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب سويسرا: مباراة البرتغال فرصة لصناعة التاريخ

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا

تحدث مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن المباراة المرتقبة التي ستجمع بلاده بالبرتغال، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب سويسرا لمواجهة البرتغال، غدًا الثلاثاء، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

 وقال مراد ياكين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سومير وإلفيدي أصبحا متاحين الآن، الجميع أصبحوا جاهزين للمواجهة، هذا يجعلني أشعر بالحيرة قليلًا في اختيار التشكيل للمباراة”.

وأضاف:"منتخب سويسرا ناضج وجاهز، إنها فرصة عظيمة لمواصلة كتابة تاريخنا. لقد رأينا النشوة في سويسرا ونود أن نمنحهم مباراة أخرى".

 وغاب سومير وإلفيدي عن آخر مباريات سويسرا بدور المجموعات أمام صربيا يوم الجمعة الماضي، بعد إصابتهما بنزلة برد ولكنهما تماثلا للشفاء بحسب المدرب

 وسبق لمنتخب سويسرا أن التقى بنظيره البرتغالي مرتين هذا العام في دوري الأمم الأوروبية، حيث تبادلا الفوز في اللقاءين.

 وفازت البرتغال برباعية نظيفة على سويسرا، التي ثأرت من تلك الخسارة بفوزها بهدف دون مقابل في مباراة أخرى.

 

مراد ياكين سويسرا كأس العالم 2022 البرتغال سومير

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وائل لطفي

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