الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حارس المغرب: هدفنا صناعة تاريخ.. ولما لا نفوز على إسبانيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

علق منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، بكأس العالم "2022".

موعد مباراة المغرب وإسبانيا بكأس العالم

ويواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني، مساء غد، الثلاثاء، في تمام الخامسة، على "ستاد المدينة التعليمية"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم "قطر  2022".

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا بكأس العالم

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالك الرسمي والحصري لمنافسات مونديال قطر "2022".

وقال المحمدي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة:" نحترم جدا المنافس، نعلم أننا سنواجه خصماً قوياً، فهو يعد من ضمن المرشحين بقوة لحصد المونديال".

وأضاف:" المنتخب الإسباني قوي للغاية ويمتلك أسلوب لعب مرهق بالنسبة للخصوم، وضع الخطة المناسبة لمواجهته، لماذا لن نكون ندا لهم ولما لا نفوز؟".

وواصل حارس أسود الأطلسي:" يجب علينا أن نقاتل من أجل إسعاد الجماهير، هدفنا صناعة تاريخ لنا، مباراة الغد هي مباراة نهائية، لذلك سنحاول خطف بطاقة التأهل لربع النهائي".

وأردف:" فخور بالتواجد في كأس العالم للمرة الثانية، لذلك علينا بذل أقصى جهد لدينا واللعب بأفضل مستوياتنا، نحن نحاول أن نسعد مشجعينا".

واختتم قائلا:" هذا أفضل ما يمكن أن نقدمه إليهم بعد دعمهم الكبير لنا طوال الفترة الماضية، ونعد أننا لن نخذلهم وسنبذل قصارى جهد لدينا".

ويذكر أن المنتخب المغربي قد صعد لدور الـ16، عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، من الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين وكندا بنتيجة 2-1، والتعادل السلبي مع كرواتيا بدون أهداف.

بينما جاء المنتخب الإسباني في وصافة المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط بعد فوز على كوستاريكا بنتيجة 7-0، وتعادل مع ألمانيا 1-1، ثم خسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف.

 

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