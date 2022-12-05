تشكيل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب 974، مساء اليوم الإثنين 5 ديسمبر، لمتابعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 المؤهلة لمنافسات ربع نهائي مونديال قطر.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

يحل موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح المنتخب البرازيلي في التأهل إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، متصدرًا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من تحقيق الفوز في الجولة الأولى والثانية، قبل أن يتلقى هزيمة في الجولة الأخيرة من الكاميرون للمرة الأولى من منتخب إفريقي.

في المقابل نجح منتخب كوريا الجنوبية في حجز مقعده بدور ثمن نهائي كأس العالم، بعد تأهله وصيفا للمجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

من المتوقع أن يدخل المدرب تيتي مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية بالتشكيل التالي:-

• حراسة المرمى: أليسون بيكر

• خط الدفاع: أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

• خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – فريد – لوكاس باكيتا

• خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – ريتشارليسون

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام البرازيل

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة ضد البرازيل بالتشكيل التالي:-

• حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

• خط الدفاع: كيم جين سو – كيم يونج جوون – كوون كيونج وون – كيم مون هوان

• خط الوسط: جيونج وو يونج – هوانج إن بيوم – لي كانج إين

• خط الهجوم: سون هيونج مين – لي جاي سونج – شو جي سونج

