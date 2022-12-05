كريستيانو رونالدو: كأس العالم في قطر رائعة.. ومن كان يظن غير ذلك سيرحل سعيدًا

تغنى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، بكأس العالم 2022 المقامة في قطر وذلك قبل ساعات من مواجهة بلاده نظيره سويسرا في ثمن النهائي.

وقال رونالدو في تصريحات لقنوات “بين سبورت": "تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك".

وتابع: "الملاعب قريبة من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".

وأضاف: "مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً".

وأتم قائد المنتخب البرتغالي: "إنها تجربة رائعة وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة".

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في دور الثمانية بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنجلترا و2006 في ألمانيا.

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال لدور الـ16 في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير 3 - 2 على منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2 -0 على منتخب أوروجواي في الجولة الثانية.

وبعدما حسم بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية رسميا، خسر منتخب البرتغال 1 -2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس محبيه.

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

وابتعد المنتخبان عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي يجرى على ملعب (لوسيل).