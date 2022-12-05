الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كريستيانو رونالدو: كأس العالم في قطر رائعة.. ومن كان يظن غير ذلك سيرحل سعيدًا

رونالدو
رونالدو

تغنى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، بكأس العالم 2022 المقامة في قطر وذلك قبل ساعات من مواجهة بلاده نظيره سويسرا في ثمن النهائي.

 

وقال رونالدو في تصريحات لقنوات “بين سبورت": "تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك". 

 

وتابع: "الملاعب قريبة من بعضها حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".

 

 وأضاف: "مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً".

 

 وأتم قائد المنتخب البرتغالي: "إنها تجربة رائعة وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة".

 

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في دور الثمانية بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنجلترا و2006 في ألمانيا. 

 

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال لدور الـ16 في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة. 

 

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير 3 - 2 على منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2 -0 على منتخب أوروجواي في الجولة الثانية. 

 

وبعدما حسم بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية رسميا، خسر منتخب البرتغال 1 -2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس محبيه.

 

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

 

وابتعد المنتخبان عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي يجرى على ملعب (لوسيل). 

رونالدو كريستيانو رونالدو كأس العالم قطر كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

سعر أوقية الذهب بالدولار.. أسعار تقفز 120 جنيها بجرام الذهب عيار 21

وكيل «تعليم بورسعيد» تكرم القائمين على مهرجان «أصدقاء السعادة»

وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الفرق الطبية بالطوارئ لضمان أفضل خدمة

في عمليات إغاثة منفصلة.. إنقاذ نحو 270 مهاجرا غير شرعيا في المتوسط

بنكا مصر والتجاري الدولي يوقعان عقد تمويل مشترك لمجموعة «بنية» بـ 6.35 مليار جنيه

الكشف على ٥٨٢ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقنطرة غرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟