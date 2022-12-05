الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيفان بيريسيتش يدخل تاريخ كأس العالم بعد هدفه أمام اليابان

بيريسيتش
بيريسيتش

دخل إيفان بيريسيتش لاعب منتخب كرواتيا، تاريخ كأس العالم، بعدما سجل هدف تعادل فريقه أمام اليابان في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في ثمن نهائي مونديال قطر.

 

بيريسيتش سجل هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 55 لينضم لقائمة اللاعبين الذين نجحوا في التسجيل في أخر 3 نسخ لكأس العالم.

 

وبات لاعب توتنهام الإنجليزي رابع لاعب يسجل في ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم بعد كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وشوردان شاكيري.

 

وشهد تشكيل كرواتيا الأساسي، تواجد برونو بيتكوفيتش وبورنا باريسيتش، بدلا من ماركو ليفايا وبورنا سوسا، والثلاثي الوسط المعتاد لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

 

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

 

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بورنا باريزيتش - جوسكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش - برونو بيتكوفيتش - إيفان بيرزيتش.

 

بينما جاء تشكيل اليابان، بقيادة مديره الفني هاجيمي موريياسو، على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: يوتو ناجاتومو، واتارو إيندو، هيدماسا موريتا، جونيا إيتو.

خط الهجوم: ريتسو دوان، دايزين ماييدا، دايتشي كامادا.

 

وصعد منتخب كرواتيا إلى دور الـ16، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، من التعادل السلبي مع المغرب وبلجيكا دون أهداف والفوز على كندا بنتيجة 4-1.

 

أما اليابان فقد جاء على قمة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، حيث استهل مشواره بمفاجأة مدوية وإسقاط ألمانيا بهدفين مقابل هدف، والهزيمة أمام كوستاريكا بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على إسبانيا بنتيجة 2-1.

 

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة كرواتيا واليابان الفائز من مباراة الليلة، التي ستجمع بين البرازيل وكوريا الجنوبية، في دور الثمانية.

بيريسيتش إيفان بيريسيتش كأس العالم كرواتيا اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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