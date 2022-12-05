للأشواط الإضافية.. اليابان تفرض التعادل على كرواتيا فى كأس العالم

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث الوقت الأصلي من مباراة اليابان وكرواتيا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

اليابان كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 3، عن طريق شوجو تانيجوتشي بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من تومياسو من الجهة اليمنى.

وتصدى حارس اليابان لفرصة هدف محقق من بيريسيتش الذي قطع الكرة من لاعب «الساموراي» وسدد الكرة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها ببراعة في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 44، عكس سير المباراة، سجل دايزين ماييدا هدف التقدم لليابان من متابعة لتمريرة يوشيدا؛ إثر متابعة عرضية مرسلة من الجانب الأيمن.

وتمكن إيفان بيريسيتش من معادلة النتيجة لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 55 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ديجان لوفرين من الجهة اليمنى.

وبرع ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا في التصدي لتسديدة واتارا إيندو المفاجئة في الدقيقة 58.

وتصدى شويشي جوندا حارس مرمى اليابان للتسديدة الرائعة من لوكا مودريتش على الطائر من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

بعد ذلك، سادت المحاولات السلبية بين لاعبي المنتخبين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم «قطر 2022».

وشهد تشكيل كرواتيا الأساسي، تواجد برونو بيتكوفيتش وبورنا باريسيتش، بدلًا من ماركو ليفايا وبورنا سوسا، والثلاثي الوسط المعتاد لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بورنا باريزيتش - جوسكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش - برونو بيتكوفيتش - إيفان بيرزيتش.

بينما جاء تشكيل اليابان، بقيادة مديره الفني هاجيمي موريياسو، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: يوتو ناجاتومو، واتارو إيندو، هيدماسا موريتا، جونيا إيتو.

خط الهجوم: ريتسو دوان، دايزين ماييدا، دايتشي كامادا.

وصعد منتخب كرواتيا إلى دور الـ16، عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، من التعادل السلبي مع المغرب وبلجيكا دون أهداف والفوز على كندا بنتيجة 4-1.

أما اليابان فقد جاء على قمة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، حيث استهل مشواره بمفاجأة مدوية وإسقاط ألمانيا بهدفين مقابل هدف، والهزيمة أمام كوستاريكا بهدف نظيف، وأخيرًا الفوز على إسبانيا بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة كرواتيا واليابان الفائز من مباراة الليلة، التي ستجمع بين البرازيل وكوريا الجنوبية، في دور الثمانية.