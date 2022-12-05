وكيل «تعليم بورسعيد» تكرم القائمين على مهرجان «أصدقاء السعادة»

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم الإثنين، القائمين على مهرجان " أصدقاء السعادة " الذي أقيم تحت رعاية وحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الخميس الماضي احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وقالت وكيل الوزارة إن التكريم قد شمل 13 من قيادات التعليم والموجهين الأوائل والموجهين والمعلمين القائمين على التنظيم والإشراف على المهرجان والذين ساهموا بشكل فعال في انجاحه وتحقيق الفرحة للطلاب ذوي الإعاقة معربة عن بالغ سعادتها بالعمل وسط قيادات ومعلمي بورسعيد المخلصين.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن التكريم كان بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام حيث تم تكريم إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية والسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص وسماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأضافت وكيل الوزارة أن التكريم شمل أيضا عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال وإيمان الشامي موجه عام التربية الموسيقية ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية ومها الشرنوبي موجه عام التربية الاجتماعية والدكتورة ريهام العيوطي موجه رياض الأطفال بإدارة جنوب التعليمية ودعاء أنور وكيل مدرسة المروة الإعدادية للبنات وهبة الله مرسي معلم التربية الرياضية.

وقدمت الدكتورة هالة عبد السلام شهادات التقدير وهدية تذكارية للمكرمين عرفانا وتقديرا للتميز والإخلاص والمجهودات المبذولة لإنجاح مهرجان أصدقاء السعادة وماراثون المشي احتفالا باليوم العالمي لذوي الاعاقة ببورسعيد للعام الدراسي 2022 – 2023 متمنية للجميع مزيدا من التوفيق.