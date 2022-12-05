الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بطنطا

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين، بتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بطنطا، والتي تجرى داخل مدرسة فاملي سكول، بحضور عاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية.

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كما قام وكيل الوزارة، بمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة، التابعة للإدارة التعليمية بشرق طنطا، وذلك للتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة، بحضور رضا نجيب، مدير المدرسة حيث تفقد عددا من فصول المدرسة، واطمأن إلى توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، ونظافة دورات المياه، وتأمين الألعاب برياض أطفال المدرسة.

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وقد أشاد "حسن" بحسن سير المسابقة داخل المدرسة، والتي وفرت روح المنافسة بين جميع الطلاب، لتحقيق أفضل النتائج وبإشراف معلمي الغربية المتميزين، مؤكداً أن مسابقة أوائل الطلاب، تهدف إلى بناء جيل قوي بالعلم والثقافة والمبادئ وحب الوطن، حيث إنها في مراحلها الأولى التمهيدية، وستكون المراحل القادمة لاختيار أفضل المدارس من جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، على مستوى كل إدارة تعليمية، مؤكداً أن الحزب سوف يقوم بتكريم جميع الطلاب المشاركين، وتوفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين.

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كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة الشهيد محمد عبد الله غنيم الابتدائية، مدرسة وحدة شوبر ١، مدرسة شوبر الإعدادية المشتركة، مدرسة عزبة بكير للتعليم الأساسي.

وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد محمد عبد الله غنيم الابتدائية بقرية شوبر، شدد وكيل الوزارة على ضرورة وجود عضو الأمن بجوار البوابة، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلا بعد التحقق من شخصيته، كما وجه بضرورة متابعة نظافة المدرسة وبخاصة بعد فترة الفسحة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، مؤكداً على عدم استخدام العصا حتى أثناء الشرح داخل الفصول.

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ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة وحدة شوبر ١، بنفس القرية، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وخلال المتابعة أشاد بالجهد والانضباط والنظافة داخل المدرسة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية لجميع التلاميذ، وتوفير المنتجات الصحية بالمقصف، والابتعاد تماماً عن أي منتجات ضارة، حفاظاً على سلامة أبنائنا، مقدماً الشكر والتقدير للأستاذة مشكورة حامد الجنايني، مديرة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة، وحسن سير العملية التعليمية.

تعليم الغربية يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بطنطا إدارة شرق طنطا الإنضباط الإدارى الأمن والسلامة الطلاب المشاركين العملية التعليمية العلم والثقافة انتظام العملية التعليمية

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وائل لطفي

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