الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العدل للدراسات»: الدولة تضع توفير فرص العمل في أولويات اهتمامها

كريم عادل
كريم عادل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توفير فرص العمل في مصر ممكنة عبر عدة محاور.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك قطاعات حيوية يمكنها توفير فرص العمل والدولة بالفعل عملت على تنشيط هذه القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع السياحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن دعم قطاعات الصناعة والاستثمار والزراعة يسهم في توفير فرص عمل سريعة ومباشرة مشيرا الي أن تشجيع القطاعات الحيوية الهامة عبر توفير المناخ المحفز للاستثمار يمكنه توفير فرص عمل كثيرة.

وأشار إلى أنه لابد من العمل عل حل جميع الأزمات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص من أجل تشجيعه على توفير فرص عمل كثيرة حيث أن القطاع العام لوحده بن يستطيع توفير فرص العمل التي تحتاجها مصر سنويا.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لابد من الاهتمام بالتصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الاجنبي من أجل تحقيق النجاح في توفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية.

وأشار الي أن الدولة عير المشروعات القومية ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء الذي وفر الكثير من فرص العمل في هذه القطاعات الحيوية الهامة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عام يشهد دخول نحو مليون فرصة عمل للأسواق، مؤكداً على أننا نعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر اضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه ان يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي، بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة اضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية. 

الاستثمار الاجنبي الاستراتيجي التصنيع المحلي التشييد والبناء التطوير العقاري الخبير الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

ارتفاع عيار 21.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2022

غدًا ثانى جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكى فى تهريب الآثار

اتحاد منتجي الدواجن: أزمة الأعلاف مازالت قائمة والمستوردون هم المستفيدون

الكشف وتوفير العلاج لـ1700 شخص ضمن قافلة مجانية ببنى سويف

الفريق أول محمد زكى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح- 5»

«مشارف» مدينة متكاملة بالعامرية لتسكين أكثر من نصف مليون مواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟