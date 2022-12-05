«العدل للدراسات»: الدولة تضع توفير فرص العمل في أولويات اهتمامها

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توفير فرص العمل في مصر ممكنة عبر عدة محاور.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك قطاعات حيوية يمكنها توفير فرص العمل والدولة بالفعل عملت على تنشيط هذه القطاعات مثل قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع السياحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن دعم قطاعات الصناعة والاستثمار والزراعة يسهم في توفير فرص عمل سريعة ومباشرة مشيرا الي أن تشجيع القطاعات الحيوية الهامة عبر توفير المناخ المحفز للاستثمار يمكنه توفير فرص عمل كثيرة.

وأشار إلى أنه لابد من العمل عل حل جميع الأزمات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص من أجل تشجيعه على توفير فرص عمل كثيرة حيث أن القطاع العام لوحده بن يستطيع توفير فرص العمل التي تحتاجها مصر سنويا.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لابد من الاهتمام بالتصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الاجنبي من أجل تحقيق النجاح في توفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية.

وأشار الي أن الدولة عير المشروعات القومية ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء الذي وفر الكثير من فرص العمل في هذه القطاعات الحيوية الهامة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عام يشهد دخول نحو مليون فرصة عمل للأسواق، مؤكداً على أننا نعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر اضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه ان يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي، بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة اضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.