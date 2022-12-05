الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني لأصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات

بدء صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات للمرة الأولى عام 2020، وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم قرار مطالبة الحكومة بتدبير الموارد المالية، وإلزام وزارة التضامن الاجتماعي  بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الكتروني للاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة، وتعرضه الدستور في التقرير التالي . 

ويستطيع أصحاب المعاشات الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخمس الدخول عبر الرابط التالي هنا.

ولكي يتمكن صاحب المعاش من الاستعلام  على العلاوات الخمسة يجب أن تكون مسجلًا على موقع هيئة التأمينات الإجتماعية وبعدها  يمكنك  الدخول مباشرة  إلى خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس، واتباع الخطوات التالية: 

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومى

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 من التأمينات الاجتماعية

إدخال بيانات الرقم القومي  لصاحب المعاش واسم الأم الأول، ووضع علامة (صح) على مربع أنا لست روبوت، ثم الضغط على إرسال طلب.

المستحقين للعلاوات الخمس 

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات  للمرة الأولى خلال العام المالي 2020/2021 بقيمة  295 مليار جنيه، وتم تقسيمها إلى 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم نحو 10 مليون مستفيد، 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14%، 35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي ستصرف على أقساط ربع سنوية.

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التأمينات تواصل صرف المعاشات وتوضح إجراءات تحويل جهة الصرف

وجاء صرف العلاوات الخمسة  بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم ذلك وفق دفعات ربع سنوية.

 واستحق العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومي ونحو ٥٢٤ ألف من العام والخاص.

وتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات  على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في ١ أبريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه، تُنظر اليوم الاثنين  في الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قضية تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات .

العلاوات الخمسة المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي العلاوات الخمس صرف العلاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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