الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومى

نقدم لكم رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومي، حيث يفصلنا أيام قليلة عن قرار محكمة القضاء الإداري بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والمستحقة لأصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوة الخاصة، بعد أن صرف 2.4 مليون موظف على المعاش العلاوات الخمس المستحقة له في 2020.

وتعرض “الدستو” في التقرير التالى القصة الكاملة للعلاوات الخمس ورابط الاستعلام عنها عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر موقع التأمينات والمعاشات بالرقم القومي

يوفر موقع التأمينات والمعاشات أو رابط بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الدخول عبر بوابة موقع التأمينات والمعاشات، واتباع الخطوات التالية:

أولا: قم باختيار خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس أو الدخول عبر الرابط التالي https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetPensionBonuses.aspx

ثانياً: إدخال الرقم القومي للقائم بالصرف.

ثالثاً: إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية.

رابعاً: الضغط على أيقونة التأكيد «أنا لست روبوت».

خامساً: اختيار إرسال الطلب.

سادساً: وبعد اختيار إرسال الطلب سيتاح الاستعلام عن العلاوات الخمس وستظهر كل التفاصيل للمستفيد.

صرف العلاوات الخمس

وبدأ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للمرة الأولى في عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي حينها أنع سيتم صرفها في دفعات ربع سنوية.

ويستحق أصحاب المعاشات العلاوات الخمس من كانوا في الخدمة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومي ونحو ٥٢٤ ألف من العام والخاص على أن يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو 2020 على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ إبريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها.

وينتظر أصحاب المعاشات الآن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنتظر صدوره 5 ديسمبر المقبل، بشأن تدبير الموارد المالية اللازمة، لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب العلاوات الخمس، والذي يتضمن حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوة الخاصة، بعد أن وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، والمعروفة باسم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.