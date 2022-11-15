الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

معاش
معاش
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خلال العامين الماضين صرفت الدولة 35 مليار جنيه العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، كما قررت فتح رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستعلام أصحاب المعاشات عن العلاوات الخمس مع استمرار صرفها لبعض المستحقين لها حتى الآن .

وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 .

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 

يستطيع أصحاب المعاشات مستحقي العلاوات الخمس الاستعلام عنها عن طريق الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أو الدخول عبر الرابط التالي: 

https://nosi.gov.eg

ثم اختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس، إدخال الرقم القومي للقائم بالصرف، كتابة الاسم الأول للأم،  الضغط على مربع «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2022 لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

صرف الخمس علاوات 

وتنظر محكمة القضاء الإدارى  بمجلس الدولة في جلسة 5 ديسمبر المقبل دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى ، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

ويذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت في تصريحات إعلامية سابقة أن  معظم أصحاب المعاشات مستحقي  الخمس علاوات  حصلوا عليها وتحملت  الدولة 35 مليار جنيه لصرفها  بينها 28 مليار جنيه في عام 2020، و7 مليار جنيه يدفعون كل عام.

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رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 بالرقم القومي ومواعيد صرف معاش نوفمبر

وكان أصحاب المعاشات قد حصول على زيادة المعاشات مرتين لهذا العام الجاري ، وحسب وزيرة التضامن الاجتماعي ففي شهر أبريل الماضي تم زيادة المعاشات بنسبة 13% وتم الحصول عليها في شهر أبريل بدلًا من يونيو مع اتجاه البنك المركزي للتعويم الجزئي للجنيه ، وهذا ما كان تكلفته 38 مليار جنيه، ثم زادت مرة أخرى في شهر نوفمبر الجاري بزيادة قدرها 300 جنيه، وهذا ما كلف الدولة 31 مليار جنيه، مع اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

العلاوات الخمس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي زيادة المعاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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