التأمينات تواصل صرف المعاشات وتوضح إجراءات تحويل جهة الصرف

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​ وهى:-

-مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضى معاشات).

-بنوك القرى.

-بنك ناصر الاجتماعي.

-البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

-الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

الشروط

أما عن شروط استحقاق الخدمة، فأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه لا بد لصاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، أكدت الهيئة أنه لا بد من التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وإرفاق المستندات التالية.



المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك تتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

-إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتم موافاتنا بصورة كارت ميزة.

-إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد تتم موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.

الحدان الأدنى والأقصى

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.

صرف المعاشات

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل 300 جنيه، وذلك من منافذ الصرف المختلفة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.