بالتزامن مع ذكرى ميلاد والت ديزني.. كيف أسس إمبراطوريته الضخمة؟

قد يكون من الصعب فهم مدى نمو شركة والت ديزني في ما يقرب من 100 عام منذ تأسيسها، قد يبدو قرن من الزمان وكأنه وقت طويل، لكننا نتحدث عن الانتقال من شركة صغيرة من شقيقين أنتجوا رسومًا كرتونية قصيرة، إلى واحدة من أكبر شركات الترفيه في العالم مع قسم أفلام ضخم، ووجود هائل في التلفزيون، شركة ملاهي ناجحة بشكل لا يصدق، خدمة بث مزدهرة تم إطلاقها مؤخرًا.

بالتزامن مع ذكرى ميلاد والت ديزني يمكن أن تعرف أن ديزني تمتلك اليوم Pixar و Marvel Studios و Lucasfilm وشبكة ABC الإذاعية وESPN وNational Geographic وغير ذلك، لقد أنتجت عددًا كبيرًا من الأفلام الأكثر ربحًا على الإطلاق وهيمنتها على القائمة من أفلام الرسوم المتحركة الأعلى ربحًا في كل العصور هو مذهل.

قد تعتقد أن الشركة قد نمت إلى حجم لم يكن من الممكن أن يحلم به مؤسسها والت ديزني، لكن الحقيقة هي أن والت ديزني كان يحلم كثيرًا.



جعل أحلامه حقيقة ومنذ وفاته استمرت الشركة في تحقيق أحلامه، بل تخيلت وطوّرت أحلامًا جديدة.ص



وُلد والتر إلياس ديزني في إحدى ضواحي شيكاغو في 5 ديسمبر 1901، انتقلت العائلة إلى مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري في عام 1911 وكان هناك اهتمامًا مبكرًا بالفن، حيث حضر معهد كانساس سيتي للفنون وأخذ دورة بالمراسلة في الرسوم الكاريكاتورية.

بحلول الوقت الذي كان فيه والت ديزني يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، كان يعمل رسامًا تجاريًا في استوديو Pesmen-Rubin Commercial Art Studio، أثناء العمل هنا التقى بفنان يدعى Ub Iwerks وأصبح الاثنان صديقين حميمين.

عندما أفلس الاستوديو الذي كانوا يعملون فيه بدأ Walt Disney و Ub Iwerks أعمالهم التجارية الخاصة - Iwerks-Disney Commercial Artists، لكن هذا لم ينجح بشكل جيد، اتجها للعمل في شركة إعلانات فيلم كانساس سيتي، كانت هذه الشركة تنتج إعلانات تجارية باستخدام الرسوم المتحركة المتقطعة، بدأ والت ديزني في الانبهار بالرسوم المتحركة وخاصة الرسوم المتحركة السائلة.

لم يتمكن ديزني من إقناع شركة إعلانات فيلم كانساس سيتي بتجربة الرسوم المتحركة السائلة، لذلك قرر المغادرة وبدء شركة جديدة مع زميل في العمل بهدف إنتاج الرسوم المتحركة.

كانت الحفلة الأولى هي إنتاج رسوم متحركة قصيرة تسمى Laugh-O-Grams لمسرح محلي، نجح هذا لفترة من الوقت، وأدى إلى إنشاء استوديو Laugh-O-Gram وتوظيف عدد من رسامي الرسوم المتحركة، وإدراكًا أن إنتاج الرسوم الكاريكاتورية القصيرة لم يكن كافيًا لإبقاء الشركة واقفة على قدميها، كان لدى والت ديزني فكرة لإنتاج فيلم قصير يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة أليس وندرلاند .

لسوء الحظ، لم ينته هذا الفيلم الجديد في الوقت المناسب لإنقاذ الاستوديو، وأفلس وأغلق في عام 1923.

كان لا يزال يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، لكن بذور مستقبل والت ديزني قد زرعت بالفعل، غادر مدينة كانساس متوجهاً إلى هوليوود لوس أنجلوس، ومن هنا بدأت إنشاء شركته العالمية.