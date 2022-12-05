الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمع ورفع 220 طن قمامة ومخلفات من مركز فايد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت ٣٠ طن تقريبًا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ١٩٠ طن تقريبًا.

بجانب قيام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمرور على شوارع مدينة فايد، وتم رفع كشك بجوار السكة الحديد بدون ترخيص.

وفي سياق متصل كشف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن بعض الحقائق عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عثمان إنه بخصوص الكلام المتداول عن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المسجلين بمصلحة الضرائب، هناك بعض النقاط الإيضاحية الهامة التي يجب توضيحها في هذا الأمر.

أكد رئيس الغرفة التجارية أنه يجب التفرقة بين الانضمام إلى المنظومة وبين إصدار الفاتورة أو الإيصال، حيث إن جميع من هو مسجل لدى مصلحة الضرائب ملزم بالانضمام إلى المنظومة وليس الجميع ملزمًا بالإصدار، مؤكدًا أنه بحد أقصى منتصف ديسمبر القادم يجب على جميع الممولين التسجيل على المنظومة، ثم بعد التسجيل على المنظومة يتقدم بطلب إرجاء وبالتالي لن يصدر فواتير ولا إيصالات ولا يوجد أي تكلفة مالية عليه إطلاقًا.

وأوضح عثمان أنه في حالة الانتظار لبعد منتصف ديسمبر، فلن يكون متاحًا وقتها التقدم بطلبات للمأمورية وهيكون ملزم بالتسجيل الذاتي وبالتالي لن يتمكن من التسجيل إلا من خلال شراء ختم إلكتروني وهو ما له تكلفة مالية حتى في حالة عدم إصدار فواتير.

وأضاف أنه في هذه الحالة سيذهب المنتفع إلى المأمورية ويتقدم بطلب تسجيل على منظومة الفاتورة، ثم يتابع بريده الإلكتروني، حيث سيتم إرسال دعوتين، هيضغط عليهم ويسجل نفسه على المنظومة وبعدها سيذهب إلى المأمورية، يقدم طلب إرجاء إذا كان كل تعاملاته مع مستهلك نهائي لأنه في هذه الحالة لن يصدر فواتير ولا حتى إيصالات لحين وقت إلزامه بالإيصال الإلكتروني المحدد بالجريدة الرسمية وتنتهي في سنة ٢٠٢٥ ووقتها يشتري جهاز pos لإصدار الإيصالات من عليه وتساعده المصلحة في عملية الربط أو التكامل بين جهاز pos وبين الحساب الذي قام بعمله في الخطوة الخاصة بالتسجيل لإصدار الإيصال.

وتابع عثمان أنه: في حالة التعامل مع منشآت أعمال بحيث يبيع لأحد مسجل ضريبيًا، سيقوم بشراء توقيع أو ختم إلكتروني ويعرفه على جهاز الكمبيوتر بتاعه ويقدم طلب للمأمورية، يسمي "طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال"، ثم يقوم بعمل تكويد السلع أو الخدمات ويصبح مستعدًا لإصدار الفاتورة.

واختتم عثمان أنه “حال التعامل مع منشآت أعمال سيتم التسجيل على المنظومة، ولن يقدم طلب إرجاء لأنه هيقدم طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال وهيصدر فواتير”.

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