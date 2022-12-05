الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عاطل لقى مصرعه أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي بالهرم

جريدة الدستور

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة عاطل لقى حتفه أثناء محاولته سرقة كابل كهربائي بجوار ترعة المريوطية، وناظرت النيابة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق المريوطية في الهرم، لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة للتوصل لهويته.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين وجود آثار حرق بيده، ورجحت التحريات الأولية أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء خلال محاولته سرقة كابل كهرباء بجوار ترعة المريوطية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار ترعة المريوطية في الهرم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعُثر على جثة شخص به آثار حرق بيده، وتم العثور على كابل كهرباء محترق بجانبه.

وأشارت التحريات الأولية أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بصعق كهرباء خلال شروعه في سرقة كابل كهربائي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة دفن جثة عاطل سرقة ترعة المريوطية مفتش الصحة

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