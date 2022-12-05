العدل تقرر نقل نيابة القرنة الجزئية بالأقصر من مقرها الحالي للمبنى الجديد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر نيابة القرنة الجزئية التابعة لنيابة الأقصر الكلية، من مقرها الحالي بمجلس مدينة القرنة الجديدة بجوار مركز الشرطة محافظة الأقصر، إلى المبنى الجديد بناحية شارع البريد، أمام مقر محكمة القرنة الجزئية الجديد في مدينة القنة الجديدة.

كما نشرت الجريد قرار وزير العدل بانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 6862 لسنة 2017 الصادر بنقل انعقاد جلسات الدائرة الأولى الجزئية بمحكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" المختصة بنظر القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات العرب والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بور سعيد إلى معهد امناء الشرطة بطرة، لزوال الأسباب.