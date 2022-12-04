مبابي بعد الفوز على بولندا: لم أشارك بالمونديال من أجل الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي

أكد النجم كيليان مبابي أن هدفه في الوقت الحالي قيادة المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وأن الفوز بالكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي ليس هدفه الأساسي في البطولة.

وتربع مبابي على صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد خمسة أهداف بعد أن سجل ثنائية قاد بها المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره البولندي 3 / 1 اليوم الأحد على ملعب استاد الثمامة ضمن منافسات دور الستة عشر بمونديال قطر 2022 .

وسجل مبابي هدفيه خلال الشوط الثاني للمباراة بعد أن أحرز زميله أوليفيه جيرو هدف التقدم في الشوط الأول، بينما جاء الهدف الوحيد لبولندا في الثواني الأخيرة من المباراة وسجله روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء.

وقال مبابي لدى سؤاله حول ما إذا كان يهدف للفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف كأس العالم، :"هدفي هو الفوز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم، والآن ينصب تركيزي على المباراة المقبلة في دور الثمانية."

وأضاف :"حلمي هو الفوز هنا، لقد جئت من أجل الفوز بهذه البطولة، لم أجيء إلى هنا للفوز بالكرة الذهبية (التي تمنح لأفضل لاعب) أو الحذاء الذهبي، إن فزت بهما سأكون سعيدا بالطبع لكنني هنا لمساعدة المنتخب الفرنسي."