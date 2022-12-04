موعد عرض مسلسل إيجار قديم والحلقة الأخيرة منه من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خاصة مع تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، الدستور ترصد تفاصيل مسلسل إيجار قديم من خلال التقرير التالى

مواعيد عرض مسلسل إيجار قديم

على شاشة قناة "أون" يتم عرض مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير والفنانة فيدرا وتدور أحداثه فى قالب اجتماعى.

وحددت القناة الناقلة للمسلسل "إيجار قديم" مواعيد عرض المسلسل الذى يدور فى إطار الدراما الاجتماعية والتى تبدأ من الجمعة وحتى الثلاثاء فى تمام الساعة 8 مساءًا من كل أسبوع.

موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من إيجار قديم

وأعلنت وسائل إعلامية أن الحلقة الأخيرة من مسلسل "إيجار قديم" يتم عرضها يوم الخميس القادم 7 ديسمبر المقبل على شاشة on، ويوم الأربعاء 6 ديسمبر على منصة watch it.

المنصات الناقلة للمسلسل

منصة "واتش إت" watch it تعرض المسلسل الذى حاز نسبة مشاهدة عالية ربما بسبب تداخل الأحداث التى تستعرض مشكلة اجتماعية وهى مشكلة "الإيجار القديم" .

يذكر أن مسلسل "إيجار قديم "من بطولة النجم شريف منير، والفنان محمد الشرنوبي، والنجم صلاح عبد الله، والفنانة الكويتية فيدرا، والفنانة ميمي جمال، والنجم هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مرة في الدراما التلفزيونية إلهام وجدي.

والمسلسل "إيجار قديم" من تأليف الكاتب، عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قنوات

وقد أعلن صناع المسلسل الاجتماعى عن الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من تصوير من العمل "إيجار قديم" والذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة on ومنصة واتش إت watch it .

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول شخصية البطل والذى يجسد دوره الفنان شريف منير، والذى يلعب دور رمزي، وهو عازف موسيقى يجد نفسه فجأة مطرود من شقته، ليواصل رحلة البحث عن شقة أخرى.