الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل إيجار قديم والحلقة الأخيرة منه

إيجار قديم
إيجار قديم

موعد عرض مسلسل إيجار قديم والحلقة الأخيرة منه من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خاصة مع تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، الدستور ترصد تفاصيل مسلسل إيجار قديم من خلال التقرير التالى 

مواعيد عرض مسلسل إيجار قديم 

على شاشة قناة "أون" يتم عرض مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير والفنانة فيدرا وتدور أحداثه فى قالب اجتماعى.

وحددت القناة الناقلة للمسلسل "إيجار قديم" مواعيد عرض المسلسل الذى يدور فى إطار الدراما الاجتماعية والتى تبدأ من الجمعة وحتى الثلاثاء فى تمام الساعة 8 مساءًا من كل أسبوع.

مواعيد عرض مسلسل مشوار الونش لمحمد رجب على قناة الحياة

هانى عادل يستعد للانتهاء من تصوير مسلسل «بنون»

حسين فهمي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «عودة البارون»

عرض آخر حلقات مسلسل «الضاحك الباكى» على cbc الليلة

موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من إيجار قديم

وأعلنت وسائل إعلامية أن الحلقة الأخيرة من مسلسل "إيجار قديم" يتم عرضها يوم الخميس القادم 7 ديسمبر  المقبل على شاشة on، ويوم الأربعاء 6 ديسمبر على منصة  watch it.

المنصات  الناقلة للمسلسل

منصة "واتش إت" watch it تعرض  المسلسل الذى حاز نسبة مشاهدة عالية ربما بسبب تداخل الأحداث التى تستعرض مشكلة اجتماعية وهى مشكلة "الإيجار القديم" .

يذكر أن مسلسل "إيجار قديم "من بطولة النجم  شريف منير، والفنان محمد الشرنوبي، والنجم صلاح عبد الله، والفنانة الكويتية فيدرا، والفنانة ميمي جمال، والنجم هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مرة في الدراما التلفزيونية إلهام وجدي.

والمسلسل "إيجار قديم" من تأليف الكاتب، عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قنوات

وقد أعلن صناع المسلسل الاجتماعى عن الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من تصوير من العمل "إيجار قديم" والذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة on ومنصة واتش إت watch it . 

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول شخصية البطل والذى يجسد دوره الفنان شريف منير، والذى يلعب دور رمزي، وهو عازف موسيقى يجد نفسه فجأة مطرود من شقته، ليواصل رحلة البحث عن شقة أخرى.

ايجار قديم الحلقة الاخيرة مواعيد عرض مسلسل إيجار قديم الحلقة الأخيرة من إيجار قديم watch it

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

وفاة أكثر 4500 شخص بأمريكا خلال أسوأ موجة للانفلونزا منذ 2018

حملات تحصينية تجوب المحافظات: هل انتشرت الحمى القلاعية في بر مصر؟

القصة كاملة لدعوة «ترامب» لإسقاط الدستور الأمريكى وإعادة انتخابات 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين