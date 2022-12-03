هانى عادل يستعد للانتهاء من تصوير مسلسل «بنون»

يستعد الفنان هاني عادل للانتهاء من تصوير مسلسل "بنون" خلال الفترة المقبلة، بصحبة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة بسنت شوقي ومحمود حجازي.



وقال المنتج مصطفى يوري، إن مسلسل بنون يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية، محمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

وكشف عن قصة العمل، حيث تدور أحداثها في إطار جريمة تشويقي، ومكون من 6 حلقات كل حلقة مكونة من 30 دقيقة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان هاني عادل طرح أغنية "سكر الدنيا" في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كما يستعد هاني لإطلاق مشروعه الموسيقي الخاص الذي يقدم فيه أغانيه الخاصة، بالإضافة إلى تقديم تجارب موسيقية أثرت في حياته الفنية بمصاحبة مجموعة من أمهر الموسيقيين.