أستاذ قانون دولى يكشف سبب رفض روسيا المفاوضات حول الحرب الأوكرانية

قال جابرييل صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه طالب أوكرانيا بأن تعترف بانضمام 4 مناطق لروسيا، وأن تغير دستورها.

أوكرانيا تحارب من أجل استقلالها

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا رفضت طلب روسيا، وهي تحارب من أجل استقلالها والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يساعدونها لنيل استقلالها.

وتابع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بوتين بأنه إذا سحب قواته من أوكرانيا بإجراء مباحثات، وبوتين رفض والأمر ما زال معقدًا، والحرب مازالت دائرة حتى يجد المسئولين حلًا لهذا النزاع.

وأشار إلى أن روسيا ترفض المفاوضات ما لم تحصل على ضمانات من الولايات المتحدة والناتو وضمانات دستورية من أوكرانيا بعدم انضمامها لأي حلف.