نائب يعلن موعد انتهاء عمل لجان الشعب الجمهورى لجمع مقترحات المواطنين

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الأمين العام للحزب، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار بالدعوة إلى إجراء حوار وطنى شامل أرسلنا إلي الأكاديمية الوطنية للتدريب بأننا مشتركون في هذا الحوار.

أضاف أبوهميلة، لـ"الدستور"، أن الحزب أعد ورقة عمل وقمنا بتسليمها إلي الأكاديمية الوطنية، تتضمن رؤيتنا بشأن أولويات القضايا محل الاهتمام، والتى سيتم عرضها خلال الحوار الوطني.

وأوضح أن الحزب قام بالتوازي بتشكيل لجان مماثلة للجان الحوار الوطنى وكذلك مجلس الأمناء، وقامت تلك اللجان بعمل لقاءات جماهيرية استمعت خلالها لآراء المواطنين في الشارع لجمع المقترحات التى يرغب المواطنون في عرضها خلال جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن عمل تلك اللجان سينتهى في 17 ديسمبر الحالي.