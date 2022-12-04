الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب يعلن موعد انتهاء عمل لجان الشعب الجمهورى لجمع مقترحات المواطنين

محمد أبو هميلة
محمد أبو هميلة

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الأمين العام للحزب، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار بالدعوة إلى إجراء حوار وطنى شامل أرسلنا إلي الأكاديمية الوطنية للتدريب بأننا مشتركون في هذا الحوار.

أضاف أبوهميلة، لـ"الدستور"، أن الحزب أعد ورقة عمل وقمنا بتسليمها إلي الأكاديمية الوطنية، تتضمن رؤيتنا بشأن أولويات القضايا محل الاهتمام، والتى سيتم عرضها خلال الحوار الوطني.

وأوضح أن الحزب قام بالتوازي بتشكيل لجان مماثلة للجان الحوار الوطنى وكذلك مجلس الأمناء، وقامت تلك اللجان بعمل لقاءات جماهيرية استمعت خلالها لآراء المواطنين في الشارع لجمع المقترحات التى يرغب المواطنون في عرضها خلال جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن عمل تلك اللجان سينتهى في 17 ديسمبر الحالي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الأكاديمية الوطنية أكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

النيابة تستدعى مدير مستشفى قويسنا لسماع أقواله فى واقعة الاعتداء على التمريض

أول إجراء من النيابة العامة بشأن واقعة «تمريض قويسنا»

تفاصيل اجتماع مدير صحة السويس بقيادات التأمين الصحي (صور)

المرحلة الخامسة لـ«بشاير الخير»:15 ألف وحدة سكنية بديلة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية

تقرير: مصر تستضيف عرض أزياء كريستيان ديور فى أجواء خريفية ممتعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين