الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة «الخلل» فى المنافسة بسبب الخطة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات "إعادة توازن" من أجل إزالة "نقاط الخلل" في المنافسة، التي نجمت عن الإعانات الأمريكية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة لجو بايدن.

وقالت فون دير لايين في كلمة في مؤسسة "كوليج دو لوروب" في مدينة بروج ببلجيكا، إنه بالتزامن مع "العمل مع الولايات المتحدة لحل أكثر الجوانب إشكالية" في خطتها، يجب علينا تعديل قواعدنا الخاصة لتسهيل الاستثمار العام في التحول البيئي.
وأضافت المسئولة الأوروبية: "يجب علينا إعادة تقييم الحاجة إلى التمويل الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي عبَّر عن قلقه لمرات عدة منذ أشهر، من تداعيات خطة "إينفلايشن ريداكشن آكت" (قانون خفض التضخم) المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار.

وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.

الاتحاد الأوروبي الخلل الامريكية بايدن أورسولا فون دير لاين الاوروبية الولايات المتحدة قانون خفض التضخم

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الدولة والشباب

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