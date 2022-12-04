إحباط تهريب زيوت الماريجوانا بمطار الغردقة

تمكنت سلطات مطار الغردقة الجوي، اليوم الأحد، في ضبط راكب أجنبي يحاول تهريب زيوت الماريجونا المخدرة.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من براغ على طائرة خطوط طيران سمارت، اشتبه فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ عبوات دوائية بين طيات الملابس، وتبين وجود بخاخة بها زيت يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و3 زجاجات بها سائل يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و2 عبوة كريم دهان يشتبه أن يكون دهان الماريجوانا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.