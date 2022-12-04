الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب زيوت الماريجوانا بمطار الغردقة

زيوت الماريجوانا
زيوت الماريجوانا

تمكنت سلطات مطار الغردقة الجوي، اليوم الأحد، في ضبط راكب أجنبي يحاول تهريب زيوت الماريجونا المخدرة.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من براغ على طائرة خطوط طيران سمارت، اشتبه فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ عبوات دوائية بين طيات الملابس، وتبين وجود بخاخة بها زيت يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و3 زجاجات بها سائل يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و2 عبوة كريم دهان يشتبه أن يكون دهان الماريجوانا. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سلطات مطار الغردقة الجوي زيوت الماريجونا المخدرة تهريب اللجنة الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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