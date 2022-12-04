الدعم الغذائي.. قافلة وصل الخير 4 تصل لمحافظة سوهاج

وصلت اليوم الأحد، قوافل وصل الخير المرحلة الرابعة لمحافظة سوهاج، إذ تم توزيع الصناديق الغذائية بمراكز وقرى المحافظة، من خلال فرق عمل المتطوعين التابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشملت عملية توزيع صناديق الدعم الغذائي في يومها الأول مراكز البلينا، وجرجا، والمنشاة، ودار السلام، والعسيرات، وسوهاج، وأخميم، والمراغة، وطهطا، وطما، وجهينة، في المحافظة، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع الصناديق الغذائية على باقي المراكز.

وتنقفذ قوافل وصل الخير تأتي بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.