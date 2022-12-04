الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب البرازيل يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية

نيمار
نيمار

تحدث تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، غدًا الاثنين، على استاد "974"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور ثمن النهائي من مونديال 2022، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تيتى يتحدث عن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى مونديال 2022

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالتأكيد منتخب كوريا الجنوبية فريق قوي وكبير، ويمتلك لاعبين مميزين، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "لا نخطط من أجل منتخب بعينه، هدفنا هو الفوز والاستمرار في البطولة".

وتابع: "لن أقول إنني لم أتوقع صعود منتخب كوريا الجنوبية أو أي خصم آخر؛ لأن محور اهتمامنا هو الانتصار والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة والتتويج باللقب".

مدرب البرازيل يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية

وبسؤاله عن موقف نيمار من مباراة الغد المرتقبة، قال تيتي: "سيتدرب نيمار اليوم، إذا كان جاهزًا سيشارك في المباراة أمام كوريا الجنوبية".

وواصل: "يجب أن يؤدي نيمار بشكل جيد في التدريبات، ولكنني أعتقد أنه سيلعب".

وعن دانيلو، قال تيتي: "سيكون هو الآخر جاهزًا للمباراة".

وعن إصابة جابرييل خيسوس، ومدى صحة ادعائه لهذه الإصابة، أجاب تيتي: "هذا الأمر غير صحيح، جابرييل لم يدّعي الإصابة".

واختتم تيتي تصريحاته الصحفية، قائلًا: "هناك كاذبون يواصلون نشر الأكاذيب والأخبار المزيفة، يجب أن يتحلوا بالأخلاق، لم يحدث ذلك أبدًا".

وضمن المنتخب البرازيلي التأهل لدور الـ16 كأول المجموعة السابعة ليلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تأهل لذات الدور، بصفته ثاني المجموعة الثامنة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

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