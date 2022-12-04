مدرب كرواتيا: نعرف حجم قوة منافسة اليابان في كأس العالم 2022

قال زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، إنه يعلم حجم قوة منافسة اليابان غدًا في إطار منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: «نعلم من هو منافسنا ونعرف تبعات هذا اللقاء وسنقيم مرانا أخيرا ونجري تقييما شاملا قبل اختيار التشكيلة النهائية للمباراة».

وأضاف: «لاعبونا على أتم الاستعداد ويتمتعون بلياقة عالية قبل مواجهة اليابان».

أما مدافع الفريق الكرواتي جوسكو جفارديول، قال: «لاعبو المنتخب الياباني لا يعرفون الاستسلام، ونحن ملمون بقدراتهم وبحجم الخطر الذي من الممكن أن يشكلوه».

وستكون المباراة التي تجرى على ملعب الجنوب بمثابة مواجهة بين خبرة المنتخب الكرواتي وطموحات منتخب اليابان، من أجل الصعود لدور الثمانية بالمونديال القطري.

وصعد منتخب كرواتيا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، عقب تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادله في لقاءين.

وافتتح المنتخب الكرواتي، وصيف بطل النسخة الماضية للمونديال في روسيا قبل 4 أعوام، مشواره في المجموعة السادسة بالبطولة الحالية، بالتعادل بدون أهداف مع منتخب المغرب، قبل أن يقدم أقوى عروضه في الجولة الثانية التي شهدت فوزه 4 - 1 على منتخب كندا.

واختتم فريق المدرب زلاتكو داليتش لقاءاته في دور المجموعات، بتعادل سلبي بطعم الفوز مع منتخب بلجيكا، ليصعد للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بالمونديال ويطيح بمنتخب (الشياطين الحمر)، أحد المرشحين للفوز باللقب، من المسابقة مبكرا.

وتربع منتخب اليابان على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، عقب تغلبه على اثنين من أبطال العالم السابقين، هما منتخبي ألمانيا وإسبانيا، حيث قلب تأخره 0-1 أمامهما في الشوط الأول إلى انتصار 2- 1 في الشوط الثاني خلال الجولتين الأولى والثالثة، فيما خسر 0- 1 أمام منتخب كوستاريكا بالجولة الثانية.

ويطمح منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، للتواجد في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال محاولاته الثلاث السابقة.