الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب محمود سعد: جلسات البرلمان الأفريقي بالمغرب تستهدف القضاء على سوء التغذية عالميا

محمود سعد
محمود سعد

يشارك النائب الدكتور محمود سعد، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي، اليوم الأحد، في حوار البرلمان الأفريقي التي تحتضنه دولة المغرب وسيعقد اليوم وحتى 6 ديسمبر.

وأكد النائب الدكتور محمود سعد، في تصريحات له اليوم، أن البرلمان الإفريقي سيناقش السلطة التشريعية والمجتمع المدني تحت عنوان "شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب"، وأيضا "كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟"، و"تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية".

وأضاف نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي، إننا على ثقة بمساهمة البرلمان الإفريقي بشكل واعد وهادف فى تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي الذي يسعى بكل قوة للقضاء على ظاهرة الجوع وسوء التغذية العالمية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

البرلمان الإفريقي الدكتور حنفي جبالي المستشار علاء الدين فؤاد المجالس النيابية النائب محمود سعد قانون حماية المنافسة مجلس النواب

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