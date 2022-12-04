النائب محمود سعد: جلسات البرلمان الأفريقي بالمغرب تستهدف القضاء على سوء التغذية عالميا

يشارك النائب الدكتور محمود سعد، نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي، اليوم الأحد، في حوار البرلمان الأفريقي التي تحتضنه دولة المغرب وسيعقد اليوم وحتى 6 ديسمبر.

وأكد النائب الدكتور محمود سعد، في تصريحات له اليوم، أن البرلمان الإفريقي سيناقش السلطة التشريعية والمجتمع المدني تحت عنوان "شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب"، وأيضا "كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟"، و"تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية".

وأضاف نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي، إننا على ثقة بمساهمة البرلمان الإفريقي بشكل واعد وهادف فى تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي الذي يسعى بكل قوة للقضاء على ظاهرة الجوع وسوء التغذية العالمية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.