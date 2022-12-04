الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

خالد جلال ناعيًا مفيد فوزى: فقدنا محاورًا من طراز رفيع

خالد جلال ومفيد فوزى
خالد جلال ومفيد فوزى

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الإعلامى الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز ٨٩ عامًا.

وقال جلال، لقد رحل من كان دومًا هنا، وفقدنا قامة إعلامية كبيرة، ومحاورًا من طراز رفيع، وخلال مشواره المهني حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، رحم الله فقيدنا وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الكاتب الكبير مفيد فوزي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وشيعت الجنازة اليوم من كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدًا الإثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وولد مفيد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، شغل منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وقدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية، ومن أشهر برامجه التليفزيونية "حديث المدينة"، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التليفزيوني.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وأنجب منها ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير والرؤساء في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تليفزيوني يجريه أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ.

حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، كما حاور جميع وزراء الداخلية بداية من: حسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وزكي بدر، حسن الألفي، وحتى حبيب العادلي، كذلك العديد من رؤساء الوزارات في مصر، أهمهم: عاطف عبيد، كمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.

شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.

واقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج "حديث المدينة" الذي بدأه في 13 مارس 1998، وكان ذلك لمواكبة فكرة برنامج ناجح في لندن بعنوان "Talk of the town". 

ويعد برنامج "حديث المدينة" من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.

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