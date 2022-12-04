بدء اجتماع «أوبك+».. وتوقعات باستمرار خفض إنتاج النفط

أفاد مصدر مطلع، الأحد، ببدء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك+» لبحث أسعار النفط.

وبحسب رويترز، قالت أربعة مصادر في «أوبك+» إنه من المتوقع أن تتمسك المجموعة بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط عندما تجتمع اليوم، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وتضم «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر 2022 عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

تداعيات خفض أوبك+ إنتاج النفط

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا.

وعزت «أوبك+» قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت موسكو أنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك إن سقف الأسعار مربك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وكشفت مصادر عن أن أوبك اجتمعت افتراضيا، أمس السبت، دون روسيا والحلفاء ولم تبحث مسألة سقف الأسعار.

وقال مصدر اليوم الأحد: "سنبقي على الإنتاج كما هو".