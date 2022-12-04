الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة تطلق مبادرة «بطل أنا» لدعم ذوي الهمم

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لدعم ذوي الهمم بعنوان «بطل أنا» وستعمل على تقديم عدد من التدريبات لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في سوق العمل.

وطرحت حياة كريمة رابط للتسجيل مخصص للتدريبات ضمن مبادرة «بطل أنا» وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أعمارهم، ومخصصة عدد من التدريبات تحدد على حسب نوع الإعاقة، والمؤهل الدراسي، والذي لم تضع له شرطًا بل سمحت بتقديم أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والغير حاصلين على أي مؤهل دراسي، لتلقي التدريبات اللازمة لمواظبة التطور الكبير في سوق العمل، على أن يكون أخر موعد لتسجيل البيانات غدًا الموافق 5 من نوفمبر 2022، للتسجيل أضغط هنا.

أصحاب المؤهلات العليا التمكين الاقتصادي خريجي الجامعات ملتقى توظيف مؤسسة حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة لدعم ذوى الهمم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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