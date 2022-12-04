حياة كريمة تطلق مبادرة «بطل أنا» لدعم ذوي الهمم

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لدعم ذوي الهمم بعنوان «بطل أنا» وستعمل على تقديم عدد من التدريبات لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في سوق العمل.



وطرحت حياة كريمة رابط للتسجيل مخصص للتدريبات ضمن مبادرة «بطل أنا» وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أعمارهم، ومخصصة عدد من التدريبات تحدد على حسب نوع الإعاقة، والمؤهل الدراسي، والذي لم تضع له شرطًا بل سمحت بتقديم أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والغير حاصلين على أي مؤهل دراسي، لتلقي التدريبات اللازمة لمواظبة التطور الكبير في سوق العمل، على أن يكون أخر موعد لتسجيل البيانات غدًا الموافق 5 من نوفمبر 2022، للتسجيل أضغط هنا.