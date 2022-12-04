الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنمية الإنتاج الحيواني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لبحث ومناقشة آليات تنمية الإنتاج الحيواني بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في كل الاتجاهات، وذلك بحضور الدكتور فؤاد البدويهي مدير مشروع محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد، وأحد المستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني، ومدير المجزر ببورسعيد.

وفي بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التي تشهدها المحافظة في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني، مثنيًا على جهود دعم مشروعات الإنتاج الحيوانى ببورسعيد، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن محطة التسمين الكائنة بمنطقة «القابوطى» جنوب بورسعيد تعد من أكبر مشروعات التسمين على مستوى الجمهورية وتبلغ طاقتها 10 آلاف رأس ماشية وتسجل المحطة حاليًا أعلى معدلات النمو في تربية وتسمين وإنتاج اللحوم، حيث وفرت الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية الحمراء لمحافظة بورسعيد وتحولت لمركز توزيع للحوم للمحافظات المجاورة، ومركزًا لتصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد سبل التعاون مع أحد رجال الأعمال لتنمية الإنتاج الحيواني بجنوب بورسعيد، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل بما يحقق نجاح المشروعات في مجال الإنتاج النباتي والحيواني ويعود بالنفع على محافظة بورسعيد.

اتجاهات الاتجاهات استعرض الإكتفاء الذاتي من اللحوم الإكتفاء الذاتي

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الدولة والشباب

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