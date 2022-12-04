الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره في ديرب نجم بالشرقية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، محاكمة تاجر مواشي أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لجلسة الثلاثاء المقبل، للنطق بالحكم.

كان تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو،ومقتل مواطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل "جلال. م" 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على أثر حدوث مشادة بينه وبين "م ص" تاجر مواشى، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة أرداه قتيلا فى الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق تاجر خردة محاكمة الحكم

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وائل لطفي

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