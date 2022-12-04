إعلاميون وكتاب يتوافدون لحضور جنازة الكاتب الكبير مفيد فوزي

وصل الإعلاميون حمدي رزق، أحمد الطاهري، ومحمود سعد وتامر عبد المنعم، إلى كنيسة المرعشلي بالزمالك لأداء واجب العزاء في وفاة الكاتب و المحاور الكبير مفيد فوزي.

وسيقام قداس الجنازة للإعلامي مفيد فوزي في كنيسة المرعشلي بالزمالك ظهر اليوم، والعزاء غدًا الإثنين الساعة السادسة، في قاعة الكنيسة.

وتوفي الكاتب الكبير مفيد فوزي، صباح اليوم الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا.

وتدهورت الحالة الصحية للكاتب والمحاور الكبير مفيد فوزي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فترة زمنية مكث فى العناية المركزة بالمستشفى ما يقرب من شهر، حيث عانى من تدهور كبير فى الحالة الصحية له بعد أن عانى من مضاعفات العملية الجراحية التي أجراها وتضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

و خضع الراحل لعدد من التحاليل والأشعات التى أثبتت انسداد القنوات المرارية وتم حجزه على الفور في أحد المستشفيات الخاصة وتم عمل اللازم له ولكن خلال الأيام القليلة الماضية لم يستجب جسده للعلاج.

- نعي المجلس الأعلى للإعلام

ز نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي؛ التي وافته المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت إعلاميا وصحفيا كبيرا ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفا أن الفقيد كان له العديد من البصمات في التلفزيون والإذاعة.

- مسيرة مهنية اعلامية ثرية

ولد الاعلامي الكبير مفيد فوزي، لعام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي، أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، و لقب بـ«المحاور»، وقدم عددا من الحوارات الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية

اقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج «حديث المدينة» الذي بدأه في مارس عام 1998م، ليعد من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.