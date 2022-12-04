«أبكى المهندس وأحرجته سناء جميل».. مواقف لا تنسى في لقاءات مفيد فوزي

رحل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن عالمنا بعد صراع مع مضاعفات إجرائه عملية جراحية في القنوات المرارية، وفي السطور التالية نبرز مواقف لا تنسى للمحاور الكبير في حواراته، والتي كان أبرزها مع الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والعظيمة سناء جميل.

- لقاء نادر مع فؤاد المهندس

وفي لقاء نادر مع الإعلامي مفيد فوزي، تحدث الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن حياته الشخصية في فيديو نادر له مع الإعلامي مفيد فوزي، كشف فيه أكثر الأشياء التي تكسبه طاقة فنية كبيرة.

وقال في الفيديو: "أكثر الاشياء التي تعطي الفنان دافعًا للنجاح وإخراج طاقته هي الحنان والحياة الشخصية الآمنة والحب والدلع".

وأضاف: "كل ما أتدلع اعطي أكثر ولذا فأنا أدلع نفسي كثيرًا وانظر إلى المرآة واتساءل هتعمل ايه النهاردة، فالحنان والحب والدلع يعطيني طاقة، كل الأشياء الآمنة التي تحمل رفاهية العواطف يجعلني في أوج قوتي في الفن".

ورغم الكوميديا التي متع بها فؤاد المهندس جمهوره، إلا أنه قال باًكيًا: "لم أجد حد يدلعني ولم أجد حد ينتظرني على الغداء، لأنني أحتاج إلى ذلك فوالدي ووالدتي كانا يدلعني، وصفية أختي كانت تدلعني ولكنها انشغلت بأبنائها".

وتابع: "القريبين مني جدًا بيحاولوا يدلعوني ولكني لم أجد شخص أو شركية لحياتي إلى جانبي".

- إحراج من سناء جميل

في لحظة كان فيها الصمت والخجل، علامة للقاء مهم، شهد الإعلامي الكبير مفيد فوزي، موقفا محرجا جمعه بالفنانة سناء جميل، والتي لم تستطيع أن تمنع نفسها عما بدر منها تجاهه.

وكشفت الفنانة الراحلة سناء جميل، عن علاقتها بالفنانة القديرة سميحة أيوب، قائلة: "سميحة زميلة مش من السهل أنها تروح مني، لأننا قضينا أيام حلوة كتير، وسافرنا سفريات سوا، ومثلنا مع بعض، لعبنا على البحر وجرينا وروحنا أماكن كتيرة".

وأضافت "جميل"، خلال لقائها مع الإعلامي مفيد فوزي، إنها إنسانة جميلة، ورفيقة الصبا، وطيبة، وأجدع مني 100 مرة، وشاطرة، لأنها إنسانة بتتصرف بعقلها.

وخلال اللقاء، انحنت فجأة بعد أن رمى "فوزي" قشر اللب على الأرض، طالبة منه أن يرمي القشر في الطقطوقة، معتذرًا لها، قائلًا: "الكلام معاكي أخدني ولم أنتبه أنني أرمي على الأرض".

وقال مفيد فوزي ، للفنانة سناء جميل، إنها أحرجته وأنه يشعر بالخجل منها، لترد هي عليه أنها "مدب"، ولا تستطيع مقاومة أن ترى بيتها غير منظم أو متسخ، ليوجه لها سؤالا ناريا عما تفعله مع الضيوف إذا بدر منهم شيئا غير مرغوب، لتؤكد أنها تتغير معهم ولن تستطيع أن تكمل لقائهم في حال بدر منهم فعلا مزعجا.

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